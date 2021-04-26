Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Son dakika spor haberleri: maçı sonrası olay sözleri! Bu kaleci performansı...

'in 37. haftasında sahasında 'yı konuk eden mücadeleyi 3-2 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde 'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan , yenilen ilk golde topu rakibe hediye ederken ikinci goldeki penaltıya sebebiyet veren isim oldu. Yazarı , Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi ve Harun Tekin'in performansının gelecek haftalara olası etkileri hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:10
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

'yı 3-2 mağlup eden kritik bir 3 puanı hanesine yazdırırken ilk yarıdaki baskılı oyun büyük beğeni topladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

İkinci yarıda yüksek temposunu sürdüremeyen sarı-lacivertliler, son anlarda zorlandığı müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

, Kanarya'nın yediği 2 golde yaptığı hatalarla dikkat çekti. Yazarı , - maçını değerlendirdi. İşte o yazı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

İlk yarı bittiğinde, sezonun en iyi rakamlarıyla gitti soyunma odasına. 9'u isabetli 15 şut, üç gol ve tıkır tıkır işleyen pas ağı ile 'ya aman vermediler.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Valencia ile Pelkas'ın hareketli oynaması, İrfan Can ile Sosa'nın da gözlerini onların üstünden ayırmaması ile karşı karşıyalar yakaladılar. Ertuğrul dikildi karşılarına, fark daha da büyümedi. Bu sahne karşısında "Bir kalecisi, bir de santrforu olsa" kim bilir neler yaparlardı diyenler de vardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

"KALAN MAÇLAR İÇİN..."
Kaleci önemli. Sezonun kahramanı Altay'dı. Sakatlandığında alarm çaldı esasında. Rakibe asist yapıp, penaltıya da neden olması ile birlikte, kalan maçlar için bir zorunluluk daha oluştu için; "Kazanacaksan, üç tane atacaksın..."

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Bir gün önce Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki hakem kararları ile gözler başka taraftayken, aslında sakınmaları gerekenin kendi kalecileri olması da enteresan.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Harun için güzeli, tüm takımın kendisini sahiplenmesi, destek vermesi ve arkasında durmasıdır. Böylesine birliktelik içinde, mental olarak gelişmeyi başarmalı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Ofansif olarak pozitif gelişmelerin yanında, eski hataların devam etmesi de Emre Belözoğlu'nun işini zorlaştıracak. Yine korner atarken, kontra yediler. İrfan Can sarı kartı göze aldı, muhtemel pozisyonu engelledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Penaltı pozisyonunda Varga'nın koşusunda stoperler de seyirciydi, pası attıranlar da. Bıçak üstünde oynanan son 20'de, 3 net golü kaçıranın olması da ilginç.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

Skorun üstüne gelen panikte Sosa toparlamaya çalışırken, Gustavo'dan doğru yardım alamadı. Değişikliklere rağmen, Thiam, Sinan veya Ferdi önde top tutamadı, baskıyı kırmalarına yardımcı olamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

"BU KALECİ PERFORMANSI..."
Sonuç; ilk 45'teki oyun 'ye kalan tüm maçları kazandırır. Bu kaleci performansı ve geriye yaslanmayla her maçı kayıp da edebilir. Yani; ağızda kalpler ile yürümeye devam...

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