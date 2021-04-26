Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası olay Harun Tekin sözleri! Bu kaleci performansı...

İlk yarı bittiğinde, Fenerbahçe sezonun en iyi rakamlarıyla gitti soyunma odasına. 9'u isabetli 15 şut, üç gol ve tıkır tıkır işleyen pas ağı ile Kasımpaşa 'ya aman vermediler.

Valencia ile Pelkas'ın hareketli oynaması, İrfan Can ile Sosa'nın da gözlerini onların üstünden ayırmaması ile karşı karşıyalar yakaladılar. Ertuğrul dikildi karşılarına, fark daha da büyümedi. Bu sahne karşısında "Bir kalecisi, bir de santrforu olsa" kim bilir neler yaparlardı diyenler de vardı.