Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçı yorumladı!

İlk yarıdaki Fenerbahçe inanılmaz ışıltılıydı. Sağdan, soldan, merkezden, nereden hücum edilmesi gerekiyorsa oradan saldırdı. Hele 3. golün ardından teknik direktör Emre Belözoğlu'nun bir hareketi vardı ki hiç unutmayacağım. Takımı önde olmasına rağmen, "Devam devam" diyerek takımını yüreklendirdi, skorun ona hiçbir zaman yetmeyeceğini gösterdi.

Sosa'nın aslında bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Hep başka oyuncular için olmazsa olmaz ifadeleri kullanıldı şimdiye kadar... Oysa gerçek olmazsa olmaz Sosa olmalıydı. Emre Belözoğlu'nun sadece bunu bile anlaması, kısa zamanda takımı iyi tanıdığını anlatıyor.