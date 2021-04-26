Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'nin golünde dikkat çeken detay!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasının kapanış gününde sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Bu arada Fenerbahçe'nin Attila Szalai ile bulduğu ikinci golün ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Attila Szalai, ilginç bir olay yaşadı.

22 yaşındaki oyuncunun iki maçtaki golü de 40. dakikada geldi. Bir diğer golünü 8 Mart'ta 3-0 kazanılan Konya deplasmanında bulmuştu.