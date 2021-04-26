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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli 'nin golünde dikkat çeken detay!

Son dakika haberleri... 'in 37. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında 'yı konuk ettiği maçta takımının ikinci golünü kaydetmişti. Macar futbolcunun bu golünde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:43
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli Attila Szalai'nin golünde dikkat çeken detay!

, 'in 37. haftasının kapanış gününde sahasında 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Bu arada Fenerbahçe'nin ile bulduğu ikinci golün ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 'ta yer alan habere göre maçının ardından Kasımpaşa ağlarını da havalandıran Attila Szalai, ilginç bir olay yaşadı.

22 yaşındaki oyuncunun iki maçtaki golü de 40. dakikada geldi. Bir diğer golünü 8 Mart'ta 3-0 kazanılan deplasmanında bulmuştu.

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