Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Son dakika spor haberi: ile yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Son dakika haberleri... 'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı 'yı (2) ve 'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından ise kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İşte ile Kasımpaşa analizcisi arasında yaşanan o ilginç diyalog... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:04
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

, 'in 37. haftasında sahasında konuk ettiği 'yı 3-2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ligde ikinci sıraya yerleşti.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise yedek kulübeleri önünde bir gerginlik yaşandı.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Sabah'ta yer alan habere göre mücadelenin son dakikalarında 'nin oyuncu değişikliği sırasında analizcisi Barış Kanbak, teknik direktör 'na dönerek, "Hocam, Fırat Aydınus'u da değiştir" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa yedek kulübesi arasında gerginlik! İlginç diyalog

Belözoğlu da maç bitiminde, "Ben futbolcu değilim, kes sesini" diye çıkışırken, bir anda tansiyon yükseldi. Araya idarecisi Serkan Reçber'in girmesiyle olay sonlandı.

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