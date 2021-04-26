Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - BİR POZİSYON HARİÇ MÜKEMMELDİ Çok garip bir maç izledik. İlk yarı 5-6 olacak maç, ikinci devre bir anda kritiğe giriverdi. İlk yarıya bakıyoruz, fevkâlade bir Fenerbahçe… Top kontrolü, dikine oynama, yakalanan pozisyonlarla belki de sezonun en iyilerinden biri. Üstelik rakip Kasımpaşa, izleyenlere, "Bu nasıl bir takım" dedirtecek kadar kötü.

Üstelik Fenerbahçe 5-6 atması gereken ilk yarıyı da 3-1 önde bitiriyor. Ayrıca yediği de Kasımpaşa'nın attığı bir gol değil. Harun'un, Kasımpaşa'nın önüne bırakıp "Al sen at" dediği bir pozisyon.