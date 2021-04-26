Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: - maçının hakemi 'un performansını değerlendirdi

Son dakika haberleri... 'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği 'yı 3-2 mağlup etti ve 'ın ardında zirve takibini sürdürdü. yazarı da bu karşılaşmayı değerlendirirken hakem 'un performansını yorumladı. İşte o sözler... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 07:47
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

AHMET ÇAKAR - BİR POZİSYON HARİÇ MÜKEMMELDİ

Çok garip bir maç izledik. İlk yarı 5-6 olacak maç, ikinci devre bir anda kritiğe giriverdi. İlk yarıya bakıyoruz, fevkâlade bir … Top kontrolü, dikine oynama, yakalanan pozisyonlarla belki de sezonun en iyilerinden biri. Üstelik rakip , izleyenlere, "Bu nasıl bir takım" dedirtecek kadar kötü.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

Üstelik 5-6 atması gereken ilk yarıyı da 3-1 önde bitiriyor. Ayrıca yediği de 'nın attığı bir gol değil. Harun'un, Kasımpaşa'nın önüne bırakıp "Al sen at" dediği bir pozisyon.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

İkinci yarı bir şeyler oldu. , 'oyunu kontrol edeyim' dedi hem oyun üstünlüğünü hem de pozisyon üstünlüğünü rakibe veriverdi. aslında yine oynayamıyor. Gelemiyor ama bir defa geldiler orada da Harun geçen hafta yaptığı pozisyona benzer bir penaltı yapıverdi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

Bu tür maçlar kopmadığı sürece sıkıntı. Skor 3-2 oldu, üstelik 15 dakika daha var. Bu da beraberinde 'ye manasız bir panik yaşattı. 'ya da bitkisel hayattan çıkma fırsatı verdi. İşte son 15 dakika Fenerbahçe puan kaybetseydi sadece puan kaybetmeyecek, sadece şampiyonluğu kaybetmeyecek yılın en büyük futbol enayiliğine imza atmış olacaktı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

Olmadı… Şanslı mıydılar? Hayır… Çünkü ne puan alacak futbol oynadı ne de gol bulabilecek pozisyon yakaladı. Sonuçta , 'ı takip ediyor. Görünen o ki son düdüğe kadar da takipte kalacaklar.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının hakemi Fırat Aydınus'un performansını değerlendirdi

Hakem mükemmele yakın bir maç yönetti. Gerçekten vücut dili, disiplini ile kusursuzdu. Verdiği iki penaltıda da haklı. Tek tartışılacak pozisyon ikinci yarıda Kasımpaşalı oyuncunun arkadan itilmesi. Görünüşte penaltı gibi görünüyor. Ama o kadar flu ki.

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