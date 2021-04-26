Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe 'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Harun'un pas hatası sonrasında Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çok sinirlendi ve tecrübeli kaleciye serzenişte bulundu.

Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.