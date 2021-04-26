Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Enner Valencia (2) ve Attila Szalai'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti.
Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Enner Valencia (2) ve Attila Szalai'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti.
Altay Bayındır'ın el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası eldivenleri devralan Harun Tekin'in yaptığı hatalar Kanarya'ya pahalıya patlıyordu.
31 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin ilk yarısında pasla çıkmak isterken topu rakibine hediye etti. Paşa'nın 10 numarası Hajradinovic önünde kalan topu ağlara gönderirken zorlanmadı.
Harun Tekin, mücadelenin 77. dakikasında bu kez penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe savunma arkasına gönderdiği topa Haris Hajradinovic güzel hareketlendi.
Boşnak futbolcu, karşı karşıya pozisyonda Harun Tekin'den sıyrılmak üzereyken yerde kaldı ve maçın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun Tekin'in soluna yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
EMRE BELÖZOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ!
Yaptığı 2 hata sonucunda kalesinde 2 gol gören Harun Tekin, mücadelenin son anlarında kalesinde büyük tehlike yaşadı.
Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
Harun'un pas hatası sonrasında Emre Belözoğlu yedek kulübesinde çok sinirlendi ve tecrübeli kaleciye serzenişte bulundu.
Harun Tekin, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.