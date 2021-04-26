Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Son dakika haberleri: O isme büyük tepki! çılgına döndü

'de 'in maçındaki performansı olay oldu. 'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen 31 yaşındaki eldivenin yaptığı 2 hata sonrası sarı-lacivertliler 2 gol yedi. Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu 'nun sabrı taştı. Harun Tekin'in kritik dakikalarda yaptığı vuruşun Kasımpaşa'da kalması sonrası Belözoğlu saha kenarında çılgına döndü. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:01
Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

sahasında ağırladığı 'yı Enner Valencia (2) ve Attila Szalai'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

'ın el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası eldivenleri devralan 'in yaptığı hatalar Kanarya'ya pahalıya patlıyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

31 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin ilk yarısında pasla çıkmak isterken topu rakibine hediye etti. Paşa'nın 10 numarası Hajradinovic önünde kalan topu ağlara gönderirken zorlanmadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

, mücadelenin 77. dakikasında bu kez penaltıya sebebiyet verdi. 'nın savunma arkasına gönderdiği topa Haris Hajradinovic güzel hareketlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Boşnak futbolcu, karşı karşıya pozisyonda 'den sıyrılmak üzereyken yerde kaldı ve maçın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun Tekin'in soluna yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK SİNİRLENDİ!
Yaptığı 2 hata sonucunda kalesinde 2 gol gören , mücadelenin son anlarında kalesinde büyük tehlike yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Mücadelenin son bölümünde 'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

Harun'un pas hatası sonrasında yedek kulübesinde çok sinirlendi ve tecrübeli kaleciye serzenişte bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: O isme büyük tepki! Emre Belözoğlu çılgına döndü

, 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla gole sebep olan hata yapan üçüncü kaleci oldu.

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