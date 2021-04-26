Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek zirvedeki Beşiktaş'ı takibini sürdürdüğü karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek zirvedeki Beşiktaş'ı takibini sürdürdüğü karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...
İlk yarı için sezonun en iyi Fenerbahçe'si diyebiliriz, pozisyon adına en iyi Fenerbahçe diyebiliriz, oyun da Harun'un yaptığı hata ve maçın başında Thelin kafası dışında pozisyon vermeden, 3 tane atmışken, en az 3 tane de kaçırdığı bir ilk yarı izlediğimizi söyleyebiliriz.
Bazen böyle maçlarda, devre arasında oyuncular kafada maçı bitirirler, rahat kazanacaklarını hissederler. Artık günümüzde pek olmuyor.
3-1 rahat gözükse de, kalende yediğin bir gol, hem ekran başındakileri hem de Emre Belözoğlu'nu endişeye düşürebiliyor.
Harun'un zaman zaman oyuna aksiyon kattığı anlar var. 2. yarıda atak devamlılığı ve pozisyon üretmek adına aynı Fenerbahçe'yi görmedik. Topun arkasından koşmak zorunda kaldılar ve mesafe uzadı, bu akşamın eksileri.
Haftalar, artık oyunu değil, oyunu bulmayı değil oyunu kazanmayı gerektiren haftalar. Keskin bir viraj dönülmüş, zorluk derecesi yüksek bir maç kazanılmış, kolay geçebilecek bir maç zora girip kazanılmış. Buraları doğru oynamak lazımdı. Fenerbahçe 3 puanla kapattığı için mutlu olması gerekne taraf.
Zor bir dönem bekliyor Kasımpaşa'yı ligde. İki tane kritik, 6 puan çıkarabilecek maç oynayacaklar Ankaragücü ve Erzurum ile. Oradan puan çıkarma hesabı yapıyorlar. Fırat Aydınus'u da genel olarak beğendim.