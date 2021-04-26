Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

İlk yarı için sezonun en iyi Fenerbahçe'si diyebiliriz, pozisyon adına en iyi Fenerbahçe diyebiliriz, oyun da Harun'un yaptığı hata ve maçın başında Thelin kafası dışında pozisyon vermeden, 3 tane atmışken, en az 3 tane de kaçırdığı bir ilk yarı izlediğimizi söyleyebiliriz.