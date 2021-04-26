Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

Son dakika haberleri | 'den flaş yorumu! "Devre arasında..."

'in 37. haftasında sahasında 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler ilk yarıda attığı 3 golle maçı 3-2 kazanmayı bildi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi yorumlayan , Fenerbahçe ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:02
Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

, 'nin 'yı 3-2 yenerek zirvedeki 'ı takibini sürdürdüğü karşılaşmayı ekranlarında yorumladı. İşte Tümer Metin'in sözleri...

Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

İlk yarı için sezonun en iyi 'si diyebiliriz, pozisyon adına en iyi Fenerbahçe diyebiliriz, oyun da 'un yaptığı hata ve maçın başında kafası dışında pozisyon vermeden, 3 tane atmışken, en az 3 tane de kaçırdığı bir ilk yarı izlediğimizi söyleyebiliriz.

Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

Bazen böyle maçlarda, devre arasında oyuncular kafada maçı bitirirler, rahat kazanacaklarını hissederler. Artık günümüzde pek olmuyor.

Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

3-1 rahat gözükse de, kalende yediğin bir gol, hem ekran başındakileri hem de 'nu endişeye düşürebiliyor.

Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

'un zaman zaman oyuna aksiyon kattığı anlar var. 2. yarıda atak devamlılığı ve pozisyon üretmek adına aynı 'yi görmedik. Topun arkasından koşmak zorunda kaldılar ve mesafe uzadı, bu akşamın eksileri.

Son dakika FB haberleri | Tümer Metin'den flaş Fenerbahçe yorumu! "Devre arasında..."

Haftalar, artık oyunu değil, oyunu bulmayı değil oyunu kazanmayı gerektiren haftalar. Keskin bir viraj dönülmüş, zorluk derecesi yüksek bir maç kazanılmış, kolay geçebilecek bir maç zora girip kazanılmış. Buraları doğru oynamak lazımdı. 3 puanla kapattığı için mutlu olması gerekne taraf.

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