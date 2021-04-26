Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

Son dakika haberleri | 'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

'in 37. haftasında sahasında 'yı ağırladı. Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Mücadelede ilk gol 'dan gelirken, goldeki orta 'in ayağından geldi. Böylelikle asist sayısını 9'a çıkartan milli sol bek, aynı zamanda ilginç bir detaya da imza attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:34
Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

'nin tecrübeli sol beki , ile 'in 37. haftasında karşıya geldikleri maça ilk 11'de başladı. Caner Erkin, bu karşılaşmayı boş geçmedi ve asist yaptı.

Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

9 FARKLI TAKIMA KARŞI

Bu sezon başında, 'yuvam' dediği 'ye dönen , maçında yaptığı asistle birlikte bu sezon ligdeki 9. asistine ulaştı. Caner Erkin, geride kalan 37 haftalık bölümde 9 asisti 9 farklı takıma karşı yaptı.

Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

ASİST YAPTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ

'nin milli sol beki 'in bu sezon ligde asist yaptığı 9 maçı da Fenerbahçe kaybetmedi. Fenerbahçe, 9 maçın 8'ini kazanırken sadece ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

CANER ERKİN'İN BU SEZON ASİST YAPTIĞI MAÇLAR

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Denizlispor (Galibiyet)
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Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

, geçen sezon formasıyla ligde 30 maçta 3 gol 10 asistlik performans sergilemişti. Caner Erkin bu sezon lig ve 'nda toplamda 10 asiste ulaştı. Caner Erkin, ligde bir asist daha yaparsa Beşiktaş'taki performansını da yakalamış olacak.

Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

EN ÜRETKEN SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

, 2017-18 sezonunda forması giyerken tüm kulvarlar hesaba katıldığında 12 asist yaptı. 'un haberine göre en çok asist yaptığı sezonda futbolcu 7 kez asist yapmıştı. Yani Caner; lig baz alındığında 2017-18 sezonunda ligdeki performansını geride bırakmış oluyor.

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