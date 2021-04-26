Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

Caner Erkin , geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligde 30 maçta 3 gol 10 asistlik performans sergilemişti. Caner Erkin bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası 'nda toplamda 10 asiste ulaştı. Caner Erkin, ligde bir asist daha yaparsa Beşiktaş'taki performansını da yakalamış olacak.

EN ÜRETKEN SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Caner Erkin, 2017-18 sezonunda Beşiktaş forması giyerken tüm kulvarlar hesaba katıldığında 12 asist yaptı. Ajansspor'un haberine göre en çok asist yaptığı sezonda futbolcu 7 kez asist yapmıştı. Yani Caner; lig baz alındığında 2017-18 sezonunda ligdeki performansını geride bırakmış oluyor.