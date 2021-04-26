Son dakika FB haberleri | Caner Erkin'den ilginç istatistik! Eğer asist yaparsa...

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşıya geldikleri maça ilk 11'de başladı. Caner Erkin, bu karşılaşmayı boş geçmedi ve asist yaptı.
9 FARKLI TAKIMA KARŞI
Bu sezon başında, 'yuvam' dediği Fenerbahçe'ye dönen Caner Erkin, Kasımpaşa maçında yaptığı asistle birlikte bu sezon ligdeki 9. asistine ulaştı. Caner Erkin, geride kalan 37 haftalık bölümde 9 asisti 9 farklı takıma karşı yaptı.
ASİST YAPTIĞI MAÇLARI KAYBETMEDİ
Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin'in bu sezon ligde asist yaptığı 9 maçı da Fenerbahçe kaybetmedi. Fenerbahçe, 9 maçın 8'ini kazanırken sadece Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.