Kavgada yokuz

F.Bahçe Başkanı Ali Koç maçın ardından açıklamalarda bulundu. Koç, "Bir seri yakaladık, burnumuzu kaldırdık, Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırsa, bir yerden bir şekilde haksız ithamlar, saldırı. Taraftarlarımız bana çok kızıyor, niye vurmuyorsunuz masaya yumruğu. Biz camiamıza şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız. Bundan 1-2 ay önce burada oynanan bir derbi sonrasında bir ezeli rakibimiz demediğini bırakmadı, hepsi iftiraydı. Biz bu kavganın içinde olmak istemiyoruz, sahaya konsantre olacağız" diye konuştu.
Ali Koç, takımın arzusundan memnun olduğunu söyledi, "Biz 10 senede 3 sene son maçta şampiyonluk kaybettik, her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi biz biliriz" dedi.