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'de Kasımpaşa maçı sonrası 'e tam destek! ...

Süper Lig'in 37. haftasında , zirve yarışında önemli bir maça çıktı. Sarı lacivertliler, evinde Kasımpaşa'yı ağırlarken, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçta, kalesinde 2 gol gören 'e hem takım arkadaşları, hem de hocası destek çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:23
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı sonrası Harun Tekin'e tam destek! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 37'nci haftasında , Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertli ekipte maç sonrası soyunma odasında takım arkadaşları 'e destek verdi.

Galibiyet çoşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı-lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler. "Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz" ifadelerini kullanan futbolcular, Harun'a "Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız. Önümüzdeki maçları sen alacaksın" dediler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

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