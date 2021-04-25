Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ardından Emre Belözoğlu'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, kritik bir 3 puanı da hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun o sözleri...

"Mutluyum kazandığımız için. İlk yarı için mutluyum, ikinci, yarı için aynı şeyleri düşünmüyorum. Ne olursa olsun topun bizde kalmasını istiyorum. Bu böyle devam edecek. Sezon sonuna kadar bunu yapmaya çalışacağım."

"Her maçı kazanmamız gerektiği için baskı oluyor ama rahatsız değiliz. Fenerbahçe kurulduğu günden bu yana baskı hissediyor. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyunun geliştiğini düşünüyorum ama her şey mükemmel diyemem. Oyuncular bundan keyif alıyor."

"Biz biriz. Çok güçlü bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluk yolunda bazen 5 dakika oyuna girecek oyuncu bile önemli. Kazanırken neyi düzeltmemiz gerektiğini de düşünmeliyiz."

"Mesut geçen hafta antrenmanlara başladı, sonra kasığında bir ağrı hissetti. 2 gün bizimle çalıştığı için değerlendirmedik ama önümüzdeki maçlarda değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Tribüne, 'Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz.' dedim. Yeni bir kariyerin başlangıcı içindeyim. Soyunma odasında bulunan ve rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı, görev aldığım süre içinde tutumum, davranışım, bakışım olmadı."

"Bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyor. Bu benim istemediğim bir şey. Fenerbahçe'nin direktörü olarak, bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Hele rakip takımdaki bir kişinin benim kulübüme böyle konuşmaması gerekiyor."

"Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de kararlar alınıyor, her karar doğru da olmayabilir. Erol hoca konusunda yönetimimizle bir karar verdik ve bu kararın, en doğru zaman olduğunu düşündüğümüz için bu kararı verdik."

"Oyunda gelişme var ama sezon sonunda şampiyon olsak dahi, en büyük pay sahiplerinden birinin Erol hoca olduğunu söylememiz gerekiyor."