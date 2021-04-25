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'yi transferde üzen haber! Marega'nın yeni takımı...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin gündeminde olan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arap basınında yer alan bilgilere göre, yıldız futbolcunun yeni rotası neredeyse belli oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 13:36
Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Marega'nın yeni takımı...

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek 'nın ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını 'e çevirebileceği kaydedildi.

3 YILLIK 15 MİLYON
Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi. Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.

Marega bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 12 gol 5 asist üretti.

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