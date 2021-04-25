Fenerbahçe'yi transferde üzen haber! Marega'nın yeni takımı...

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona erecek Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme gelirken, Arap basınından flaş bir gelişme okuyuculara aktarıldı.

Sarı lacivertlilerin ilgisinin olduğu bilinen Marega'nın, rotasını Al Hilal'e çevirebileceği kaydedildi.

3 YILLIK 15 MİLYON

Bununla beraber Al Hilal yönetiminin yıldız futbolcuya 3 yıllık 15 milyon euro maaş önerdiği dile getirildi. Ayrıca Marega'nın menajerinin Al Hilal başkanıyla pazarlık aşamasında olduğu ifade edildi.

Marega bu sezon toplamda 42 maça çıkarken 12 gol 5 asist üretti.