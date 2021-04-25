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-Kasımpaşa maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu: Dersimize iyi çalıştık

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. Mücadele öncesi teknik sorumlu Emre Belözoğlu maç öncesinde konuştu. Belözoğlu, derslerine iyi çalıştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 19:53 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 20:00
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı öncesi Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu: Dersimize iyi çalıştık

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertli takım teknik direktörü Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Rakiplerimize göre biraz daha dinlenme fırsatımız oldu. Geçen haftalarda olduğu gibi yine dersimize iyi çalıştık. Artık her maç, oynandıktan sonra diğer maçları baskılar halde. Doğru oyunla inşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. İnandığımız bir oyun var, bütün oyuncular değerli. Bugün bu tercihler, başka bir maç farklı oyuncuları tercih edebiliriz. Daha fazla dinlenme ve çalışma fırsatı oldu. Dersimizi iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Rakip iyi bir takım. Kendi sahamızda doğru, inandığımız oyunla kazanan taraf olmak istiyoruz. 3 gün sonra başka bir kadro olabilir. Tüm oyuncularımız değerli.

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