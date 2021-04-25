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-: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi... 'in 37. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Zirve ve düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertliler zirve takibini de sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 22:33 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 22:56
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 3-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 37. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 5 gol kaydedilirken, gülen taraf 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu.

Sarı-lacivertlilerin golleri (2) ve 'den gelirken, konuk ekibin gollerini biri penaltıdan olmak üzere Hadergjonaj kaydetti. Öte yandan Kasımpaşa'nın 58. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası geçersiz sayıldı.

Bu skorla Fenerbahçe puanını 72'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Kasımpaşa ise 37 puanda kaldı.

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