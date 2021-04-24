Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son yıllarda transferde sürekli transferde Galatasaray'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe çok flaş bir hamle yaptı.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.