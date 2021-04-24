Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR



Yerli bir forvet almak isteyen Fenerbahçe, Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu Galatasaray'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.





HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK



Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.