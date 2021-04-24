Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

Son dakika transfer haberi: 'de çifte bomba! de istemişti

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyon olmak isteyen , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, iki milli yıldız ile temasa geçti ve teklifini iletti. Teknik Direktörü de kadrosunda görmek istediği iki yıldızla görüştü. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

'de şampiyon olmak isteyen , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

Son yıllarda transferde sürekli transferde 'la karşı karşıya gelen çok flaş bir hamle yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler ismi uzun süredir ezeli rakibiyle anılan Kenan Karaman ve Kaan Ayhan için harekete geçti. Büyük bir transfer savaşının da sinyali böylece verildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

TRABZON VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Yerli bir forvet almak isteyen , Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan'a resmi teklif yaptı. Milli futbolcuyu 'ın yanı sıra Trabzon ve Beşiktaş da istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

HEDEF OPSİYONUYLA KİRALAMAK

Kanarya ayrıca İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Kaan Ayhan'la da temasa geçti. Sarı- Lacivertliler'in milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de çifte bomba! Fatih Terim de istemişti

TERİM İKİSİYLE DE GÖRÜŞME YAPTI

Bu iki hamle sonrası G.Saray'ın nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu. 'in hem Kaan'ı hem de Kenan'la görüştüğü ancak iki yıldızın kesin bir karar vermediği öğrenildi.

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