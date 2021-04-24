Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Son dakika spor haberi: Başkanı 'tan 'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de başkan , kulübün çevrim içi gerçekleştirilen olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılması taleplerine ilişkin de ezeli rakibi 'a çağrıda bulundu. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 13:42
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

'de gerçekleştirilen olağan toplantısında başkan , dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Sarı-lacivertli takımın 1959 yılı öncesinde elde ettiği şampiyonluklarla ilgili konuşan başkan Koç, 'a da bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

1959 öncesi şampiyonluklarımız, son dönemde çok konuşuluyor. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz hakkımızı istiyoruz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Türk futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok bilgi ve belge söz konusudur.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Şu an Süper Lig, 14 takımın şehirleriyle mücadele etmektedir. 1959-1967 yılları arasındaki liglerde sadece 3 şehirden takımlar arasında yapılan şampiyonluklardı. 1935 yılında, 22 farklı şehir takımlarının katıldığı bir turnuva sonunda şampiyon olmuştur.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Ezeli rakibimizden bahsetmişken, gelin ayrı ayrı yerlerde ve zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım hukukçularımızla, yöneticilerimizle, gerekiyorsa başkan seviyesinde istediğiniz hangi mecra olursa olsun, konuşalım. Bu teklifimizi yenilemek istiyorum.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Sonuna kadar tartışmayı, hem kamuoyunun daha sağlıklı bilinçlenmesi için hem de polemiklere fırsat vermeden bu konuyu en iyi şekilde değerlendirmek için doğru bir öneri olduğunu düşünüyoruz.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray'a çağrı! "Gelin tartışalım"

Talep ettiğimiz hakkımızın, er ya da geç verileceğine inanıyoruz. Top artık federasyonda. Federasyonun vereceği karar aslında hem tarihine hem de Cumhuriyet tarihine sahip çıkma anlamına gelmektedir. Bu konuda hiç acele etmeye gerek yok. Yıllardır bekleyen bir konu. Biz olalım ya da olmayalım, bundan sonraki yönetimler de takip edecektir.

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