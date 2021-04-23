Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Antrenörlük diploması yok ki"

Son dakika spor haberleri: 'dan flaş Belözoğlu sözleri! "Antrenörlük diploması yok ki"

'un teknik direktörü önemli açıklamalarda bulundu. 'de kümede kalma savaşı veren mavi-beyazlıların deneyimli hocası gündemle ilgili konuşurken Teknik Sorumlusu Belözoğlu hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 10:44
Son dakika spor haberleri: Yılmaz Vural'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri! "Antrenörlük diploması yok ki"

'de birçok takımda teknik direktörlük görevini üstlenmiş olan , şimdilerde 'un başında takımını kümede tutmaya çalışıyor. Antrenörlük mesleğiyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Belözoğlu ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi hakkında konuştu.

"EMRE'NİN ANTRENÖRLÜK DİPLOMASI YOK Kİ!"
ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi ile ilgili gelen soruya ise Yılmaz Vural, "Antrenörlük dünyanın en zor mesleği. Antrenörlükte öğrenme kavramı uzun bir süreci gerektiriyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'de genç antrenör arkadaşlarımız başarılı oluyor, hepsini destekliyor ve tebrik ediyorum. Fakat benim burada eleştirdiğim konu; Pro-Lisans. kişilere göre kuralları işletmesin. Benim eleştirim prensiplerin bozulması. Pro-Lisans diploması eczacılık diploması gibi oldu. Bu meslekte diploma kiralatılmasına kesinlikle karşıyım. Birçok antrenör arkadaşımız bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Emre Belözoğlu, 'de başarılı olur. Fakat Emre'nin antrenörlük diploması yok ki! Tartıştığım konu bu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olsun kardeşime yakışır." cevabını verdi.

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