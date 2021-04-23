Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Bay geçtiği haftada lider Beşiktaş 'ın puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertliler, sahasında Kasımpaşa 'yı devirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Kanarya'da tüm dikkatler pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına çevrilirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor.