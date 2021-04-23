Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Son dakika spor haberleri: 'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Son dakika transfer haberi: 'in 36. haftasını bay geçen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalarına da başladı. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen , iki yıldız stoperi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte o isimler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:15
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

'in 37. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'de yüzler gülüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Bay geçtiği haftada lider 'ın puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertliler, sahasında 'yı devirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

'da tüm dikkatler pazar günü oynanacak maçına çevrilirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle 'transfer şampiyonu' ilan edilen 'de özellikle teknik direktör döneminde oynanan futbol sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Gelecek sezon aynı istikrarsız performansın tekrar edilmemesini istemeyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Yaz transfer döneminde birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse transferi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

, sezon başında renklerine bağladığı ve 'dan istediği katkıyı alamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

'nin sezon sonunda özellikle 'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve uygun bir teklif gelmesi halinde Uruguaylı oyuncuyla yollarını ayıracağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri halinde gelen Attila Szalai'nin yanına en az bir takviye yapmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin iki yıldız futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isimler...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

YERRY MINA YENİDEN GÜNDEMDE

Fotomaç'ın haberine göre; , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Yerry Mina'yı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

, geçtiğimiz sezonlarda da Yerry Mina'yı gündemine almış ancak oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

YERRY MINA KİMDİR?

Tam adı Yerry Fernando Mina Gonzalez olan futbolcu, 23 Eylül 1994 tarihinde Kolombiya'nın Guachene kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Futbola ülkesinin Deportivo Pasto altyapısında paşlayan Mina, Independiente Santa Fe ve Palmeiras formalarını giymesinin ardından Ocak 2018'de 11.8 milyon karşılığında Barcelona'ya gönderildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Kolombiyalı , Ağustos 2018'de ise 30.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tuttu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Son 3 sezondur Premier Lig'de top koşturan Yerry Mina, bu sezon Everton formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

BOATENG ISRARI SÜRÜYOR

, Yerry Mina gibi geçtiğimiz yıllarda gündemine aldığı Jerome Boateng için bir kez daha nabız yoklayacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için Tottenham'ın da devrede olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Sarı-lacivertlilerin Alman yıldıza daha iyi bir ücret önerip rotasını İstanbul'a çevirmek istediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

JEROME BOATENG KİMDİR?

Tam adı Jerome Agyenim Boateng olan futbolcu, 3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Tennis Borussia Berlin ve Hertha Berlin altyapılarında forma giyen Alman , kariyerinde Hamburg ve Manchester City formalarını da terletti.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

2011 yılından bu yana Alman devinde forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil ile birlikte bir dönem Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Boateng, milli formayla 76 kez maça çıktı.

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