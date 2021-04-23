Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! 2 yıldız birden

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.
Bay geçtiği haftada lider Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle zirveye bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertliler, sahasında Kasımpaşa'yı devirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.
Kanarya'da tüm dikkatler pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına çevrilirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalar devam ediyor.
Sezon başında ve ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle 'transfer şampiyonu' ilan edilen Fenerbahçe'de özellikle teknik direktör Erol Bulut döneminde oynanan futbol sık sık eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.
Gelecek sezon aynı istikrarsız performansın tekrar edilmemesini istemeyen sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.
Yaz transfer döneminde birçok bölgeyi güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biriyse stoper transferi.
Kanarya, sezon başında renklerine bağladığı Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'dan istediği katkıyı alamadı.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda özellikle Mauricio Lemos'a gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ve uygun bir teklif gelmesi halinde Uruguaylı oyuncuyla yollarını ayıracağı öğrenildi.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gösterdiği başarılı performansla kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri halinde gelen Attila Szalai'nin yanına en az bir takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda harekete geçen yönetimin iki yıldız futbolcuyu gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isimler...
YERRY MINA YENİDEN GÜNDEMDE
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Yerry Mina'yı gündemine aldı.
Sarı-lacivertlilerin Kolombiyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda da Yerry Mina'yı gündemine almış ancak oyuncunun transferi gerçekleşmemişti.
YERRY MINA KİMDİR?
Tam adı Yerry Fernando Mina Gonzalez olan futbolcu, 23 Eylül 1994 tarihinde Kolombiya'nın Guachene kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Deportivo Pasto altyapısında paşlayan Mina, Independiente Santa Fe ve Palmeiras formalarını giymesinin ardından Ocak 2018'de 11.8 milyon karşılığında Barcelona'ya gönderildi.
Kolombiyalı stoper, Ağustos 2018'de ise 30.25 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tuttu.
Son 3 sezondur Premier Lig'de top koşturan Yerry Mina, bu sezon Everton formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı.
BOATENG ISRARI SÜRÜYOR
Fenerbahçe, Yerry Mina gibi geçtiğimiz yıllarda gündemine aldığı Jerome Boateng için bir kez daha nabız yoklayacak.
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcu için Tottenham'ın da devrede olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin Alman yıldıza daha iyi bir ücret önerip rotasını İstanbul'a çevirmek istediği belirtildi.
JEROME BOATENG KİMDİR?
Tam adı Jerome Agyenim Boateng olan futbolcu, 3 Eylül 1988 tarihinde Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya geldi.
Tennis Borussia Berlin ve Hertha Berlin altyapılarında forma giyen Alman stoper, kariyerinde Hamburg ve Manchester City formalarını da terletti.
2011 yılından bu yana Alman devinde forma giyen tecrübeli savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil ile birlikte bir dönem Almanya Milli Takımı'nda da forma giyen Boateng, milli formayla 76 kez maça çıktı.