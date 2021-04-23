Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Fenerbahçe'nin sezon sonunda hücum hattındaki oyuncularının durumunu masaya yatırması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda hücum hattındaki oyuncularının durumunu masaya yatırması bekleniyor.
Papiss Cisse tamamen gözden çıkarılırken Mame Thiam ve sözleşmesinde zorunlu satın alma şartı bulunan Mbwana Samatta için gelecek teklifler değerlendirilecek.
Kanarya'da beklenen ayrılıkların yaşanması halinde mutlak bir santrfor takviyesi yapılacak.
Takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
FELIPE CAICEDO KANARYA'YA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Lazio'nun Ekvadorlu yıldızı Felipe Caicedo için nabız yoklamayı planladığı öne sürüldü.
KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR!
Kulübü ile 2022 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızın kiralık olarak düşünülebileceği iddia edilirken mayıs ayından itibaren bu konuda yoğun trafik yaşanması bekleniyor.
Bu sezon takımı ile 23 lig, 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Caicedo toplam 28 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarstı.
Yıldız isim 38 kez Ekvador Milli Takımı'nın formasını giydi. Ekvador ile 14 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun kariyerinde toplam 104 golü bulunuyor.