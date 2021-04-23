Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Son dakika spor haberleri: 'den golcü bombası! 'nın arkadaşı geliyor

Bu sezon hücum oyuncularından beklenen verimi alamayan 'de gelecek sezon yaşanacak değişim için düğmeye basıldı. Bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, mevkisine en az bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Kanarya, Ekvadorlu yıldız 'nın arkadaşını kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 09:09
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

'nin sezon sonunda hücum hattındaki oyuncularının durumunu masaya yatırması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Papiss Cisse tamamen gözden çıkarılırken Mame Thiam ve sözleşmesinde zorunlu satın alma şartı bulunan Mbwana Samatta için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Kanarya'da beklenen ayrılıkların yaşanması halinde mutlak bir takviyesi yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Takıma doğrudan katkı verecek bir isimle kadrosunu güçlendirmek isteyen 'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

FELIPE CAICEDO KANARYA'YA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Lazio'nun Ekvadorlu yıldızı Felipe Caicedo için nabız yoklamayı planladığı öne sürüldü.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

KİRALIK DÜŞÜNÜLÜYOR!
Kulübü ile 2022 Haziran sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldızın kiralık olarak düşünülebileceği iddia edilirken mayıs ayından itibaren bu konuda yoğun trafik yaşanması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Bu sezon takımı ile 23 lig, 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan Caicedo toplam 28 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarstı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den golcü bombası! Valencia'nın arkadaşı geliyor

Yıldız isim 38 kez Milli Takımı'nın formasını giydi. Ekvador ile 14 kez gol sevinci yaşayan 32 yaşındaki futbolcunun kariyerinde toplam 104 golü bulunuyor.

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