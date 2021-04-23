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Son dakika spor haberleri: 'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan 'de transfer çalışmalarının yanı sıra mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı ve 'nun çok şeyler beklediği isimle yol ayrımına gelindi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte o isim ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 12:40
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayıracak Kanarya'da ilk veda belli oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Uruguaylı stoper Mauricio Lemos performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Hürriyet'in haberine göre, bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyebilen Lemos'un üstü şimdiden çizildi. Son 2 maçta sakatlığı olmamasına rağmen kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki futbolcu sezon sonunda yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

BELÖZOĞLU ÇOK UMUTLUYDU!
'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde kadroya katılan Lemos beklenen performansı sergileyemedi. Belözoğlu, 25 yaşındaki futbolcudan çok şey beklediklerini ifade etmişti ancak umulan olmadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Sarı lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Lemos'u kiralık olarak başka bir takıma göndermek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Anadolu kulüplerinin Lemos'u transfer etmek istediği ancak Uruguaylı stoperin Türkiye'de 'den başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Sezon sonunda Kanarya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauricio Lemos'un yeniden İspanya'ya dönmek istediği belirtiliyor.

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