Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayıracak Kanarya'da ilk veda belli oldu.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Sezon sonunda bazı isimlerle yollarını ayıracak Kanarya'da ilk veda belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Uruguaylı stoper Mauricio Lemos performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Hürriyet'in haberine göre, bu sezon ligde sadece 8 maçta forma giyebilen Lemos'un üstü şimdiden çizildi. Son 2 maçta sakatlığı olmamasına rağmen kadroya dahil edilmeyen 26 yaşındaki futbolcu sezon sonunda yollar ayrılacak.
BELÖZOĞLU ÇOK UMUTLUYDU!
Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük yaptığı dönemde kadroya katılan Lemos beklenen performansı sergileyemedi. Belözoğlu, 25 yaşındaki futbolcudan çok şey beklediklerini ifade etmişti ancak umulan olmadı.
Sarı lacivertliler 2023 yılına kadar sözleşmesi olan Lemos'u kiralık olarak başka bir takıma göndermek istiyor.
Anadolu kulüplerinin Lemos'u transfer etmek istediği ancak Uruguaylı stoperin Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime ilettiği öğrenildi.
İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR!
Sezon sonunda Kanarya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauricio Lemos'un yeniden İspanya'ya dönmek istediği belirtiliyor.