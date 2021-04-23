Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: 'dan transfer açıklaması! ...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan 'nun golcü oyuncusu , transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o sözler ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 22:35
Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen 'de yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor...

Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan 'nun yıldız golcüsü , Instagram hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber veren Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Uzun yıllardır Porto'da forma giyen tecrübeli forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marega'nın Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ve sarı lacivertli ekibe transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu basını yazmıştı.

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