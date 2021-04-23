Son dakika spor haberi: Moussa Marega'dan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor...

Adı bir süredir sarı lacivertlilerle anılan Porto'nun yıldız golcüsü Moussa Marega, Instagram hesabından transfer iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

F.BAHÇE'YE KÖTÜ HABER

Yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber veren Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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Uzun yıllardır Porto'da forma giyen tecrübeli forvetin sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Piyasa değeri 14 milyon Euro olan Marega'nın Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak baktığı ve sarı lacivertli ekibe transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu Portekiz basını yazmıştı.