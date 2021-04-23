Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjde! Takımla çalıştı

Son dakika spor haberi: 'ye maçı öncesi müjde! Takımla çalıştı

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 21:17
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Kasımpaşa maçı öncesi müjde! Takımla çalıştı

, 'in 37. haftasında ile 25 Nisan Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde futbol A takımı direktörü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

ise idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

, ve 'nin tedavisine devam edildi.

Bu arada sarı-lacivertli oyuncular, antrenman öncesinde ile 'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla sahada Türk bayrağı ile poz verdi.

Öte yandan kaleci antrenörü 'ın doğum günü de kutlandı. Tebrikleri kabul eden Michael Kraft, bu jestten dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

SON DAKİKA