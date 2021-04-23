Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: 'de patlaması! Bonservis bedeli...

Son dakika haberleri: 'de zirve yarışında 'ın ardından 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de bireysel poerformanslar da teknik heyeti sevindiriyor. Kanarya'da en dikkat çeken isimlerden biri de ... Hem Fenerbahçe'de hem de milli takımda gösterdiği performans ile dev kulüplerin transfer listesine giren 'ın bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

ve 'daki performansıyla dikkat çeken , değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

Yıldız futbolcu İlk kez 2014-15 sezonunda ile birlikte 'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. ardından 'ye tranfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

EURO 2020 SONRASI DEĞERİ DAHA DA YÜKSELECEK
Sarı-lacivertli takımdaki kariyeri iniş çıkışlarla süren milli oyuncu, geçen yıl yeniden doğdu. -19 sezonunda 6 gol atıp, 6 asist yaparak (12 gollük katkı) ikinci kez çift haneyi gören , bu sezon ise 5 gol, 8 asistle (13) daha önceki istatistiklerini de geride bıraktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

'ın Son 2 sezonda skora katkı yapan orta saha oyuncuları arasında lider olan milli futbolcu, 2019'da 2 milyon Euro'luk piyasa değerini şu an 10 milyon Euro'ya çıkardı. Bu rakamın sonrası yükselmesi bekleniyor. ()

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