Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ozan Tufan patlaması! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, değer kazanıyor. Ligde daha önce gol ve asist katkısında iki kez çift haneleri yakalayan 26 yaşındaki yıldız, bu sezon ise kendi zirvesini yakaladı.

Yıldız futbolcu İlk kez 2014-15 sezonunda Şenol Güneş ile birlikte Bursaspor'da 3 gol, 7 asistle 10 gole katkı verip çift rakamları gördü. Ozan ardından Fenerbahçe'ye tranfer oldu.