Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem Beşiktaş'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.

GENETİK KODLARA DÖNÜŞ… Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen Fenerbahçe, son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı.