Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

Son dakika spor haberi: puan olarak geride enerji olarak önde

Son dakika haberi: 'de lider 'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Teknik direktör ile şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler puan olarak geri de olsa da enerji ve performans ile rakiplerini sollamayı başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

'nun teknik patron olmasının ardından futbol anlayışında önemli bir değişikliğe giden, daha çok hücumu düşünen ve risk alan artık zirveye göz kırpıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

F.Bahçe bitime 6 hafta kala şampiyonluk için ciddi hesaplar içine girmiş durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

FENER İSTATİSTİKLERDE AÇIK ARA

Sarı- lacivertiller şampiyonluk yarışında geriden geliyor olmanın psikolojik avantajını da net bir şekilde arkasına almış durumda.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

Son 3 maçtaki istatistiklere bakıldığında Sarı- Lacivertliler'in hem 'a hem de G.Saray'a çok ciddi fark attığı görülüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

GENETİK KODLARA DÖNÜŞ…

Risk almaya başlayan ve daha çok hücumu düşünen , son 3 karşılaşmada maç başına 2.36 gol beklentisine ulaştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

Bu rakam G.Saray'da 2.07, lider 'ta ise 1.14 olarak gerçekleşti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

SON DÜDÜĞE KADAR GİDECEK

Maç başına toplam şutta, topla oynama oranlarında da ezeli rakiplerine üstünlük sağladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe puan olarak geride enerji olarak önde

Fikstür avantajı da göz önüne alındığında, F.Bahçe ligde son bitiş düdüğüne kadar yarışın içinde kalacak gibi. (Takvim)

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