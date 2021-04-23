Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu oyunculardan polemiklere kulaklarını tıkamalarını istedi | 6 maça odaklanın

oyunculardan polemiklere kulaklarını tıkamalarını istedi | 6 maça odaklanın

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Önceliğimiz ’yı yenmek” dedi. Kalan maçlarını kazanmaları halinde şampiyonluğun geleceğine inancını yineledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:58
Emre Belözoğlu oyunculardan polemiklere kulaklarını tıkamalarını istedi | 6 maça odaklanın

'de maçı hazırlıkları devam ediyor. 'la farkın azalması ve yarışın kızışmasıyla ortalık ısınırken, teknik patron 'ndan oyunculara 'sahaya odaklanın' uyarısı geldi. Önlerinde Kasımpaşa maçı olduğunu hatırlatan sarı- lacivertli çalıştırıcının, "Tek düşünceniz bu maçı kazanmak olsun. Onun dışındaki her türlü spekülasyondan uzak durun. Bizim işimiz sahada. Sahada işimizi iyi yaptığımız ve kalan maçlarımızı kazandığımız takdirde hedefe ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Genç hoca, kazanan kadroyu pazar günü de büyük oranda sahaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan futboluna geri dönen 'da ofansif istatistikler de yükseldi. Emre Belözoğlu yönetiminde maç başına 2.36 gol beklentisi ortalaması yakalanırken, 16 şut atıldı. Son 3 maçtaki gol sayısı ise 6 oldu. Teknik heyet, antrenmanlarda sürekli daha etkili pres ve gol aksiyonları üzerinde durarak oyunlarını daha da geliştirmek için çaba harcıyor.

SON DAKİKA