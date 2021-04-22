Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.
Süper Lig'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen Fenerbahçe şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.
Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.
Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.
2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.