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Son dakika spor haberi: 'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro

Son dakika haberleri... 'de yükselen form grafiği ile yeniden zirve yarışına dahil olan Fenerbahçe, transferde de harekete geçiyor. Sarı-lacivertlilerin kaleye takviye yapmayı planladığı belirtilirken gündeme ise sürpriz bir isim geldi. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 09:27
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

'de, Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra form grafiği yükselen şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden biri oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

Lider Beşiktaş'ın ve zirve yarışının diğer adayı Galatasaray'ın yaşadığı puan kayıpları da sarı-lacivertlileri iştahlandırdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

Öte yandan 'de transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, kaleye takviye yapmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

'nin, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'dan kalecisi Nurullah Aslan'ı istediği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

Kırmızı-beyazlıların, 23 yaşındaki kaleciye karşılık 5 milyon euro talep ettiği, sarı-lacivertlilerin 2 genç oyuncu artı 2 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den kaleci hamlesi! 2 oyuncu + 2 milyon euro...

2.02 boyundaki Nurullah Aslan bu sezon 1. Lig'de 31 maçta görev yaparken, kalesinde 29 gol gördü.

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