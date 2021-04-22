Hazırlıklar sürüyor

Kasımpaşa mesaisine devam edildi. Sarı-lacivertli oyuncular, Samandıra'da dün gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çift kale maçla tamamlandı. Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi.



KALEDEKİ AÇI

Sarı-lacivertli takımın eski kalecilerinden, kongre üyesi Bülent Arslan'ın kaleme aldığı "Kaledeki Açı" adlı kitabının tanıtımı Ülker Stadı'nda yapıldı. Lansmana başkan Ali Koç ile Emre Belözoğlu da katıldı. Kitabında tecrübelerini aktardığını ifade eden Bülent Arslan, en beğendiği faal kalecilerin Altay, Uğurcan ve Muslera olduğunu söyledi.



