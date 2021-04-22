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Hazırlıklar sürüyor

mesaisine devam edildi. Sarı-lacivertli oyuncular, Samandıra'da dün gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Hazırlıklar sürüyor

mesaisine devam edildi. Sarı-lacivertli oyuncular, Samandıra'da dün gerçekleştirilen antrenmanda ısınma ve topla koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çift kale maçla tamamlandı. , Sadık Çiftpınar ve 'nin tedavisine devam edildi.

KALEDEKİ AÇI
Sarı-lacivertli takımın eski kalecilerinden, kongre üyesi Bülent Arslan'ın kaleme aldığı "Kaledeki Açı" adlı kitabının tanıtımı Ülker Stadı'nda yapıldı. Lansmana başkan ile da katıldı. Kitabında tecrübelerini aktardığını ifade eden Bülent Arslan, en beğendiği faal kalecilerin Altay, Uğurcan ve Muslera olduğunu söyledi.


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