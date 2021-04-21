Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne gönderme!

Son dakika spor haberleri: 'nin yıldızı 'den 'ne gönderme!

'nin yıldız futbolcusu 'den 'ne flaş bir gönderme geldi. Birçok kesim tarafından tartışılan projeye tepkisini daha önce dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, organizasyonun sekteye uğramasının ardından, "Sadece bir var" paylaşımıyla göndermede bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:20
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne gönderme!

, , , , , Inter, , , , , ve 'ın 'ni kurduklarını resmen açıklaması futbol dünyasında geniş yankı buldu.

ve 'nın tanımadığı yeni girişim, birçok kesim tarafından tepki gördü. UEFA'ya üye 55 ülke federasyonu da 'Avrupa Süper Ligi' diye adlandırılan organizasyonu kınayan bildiriye imza attı.


AVRUPA SÜPER LİGİ ASKIYA ALINDI!
Baskıların artmasının ardından İngiliz kulüpleri birer birer Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından bu yeni girişim başlamadan askıya alındı.

MESUT ÖZİL'DEN GÖNDERME!
'den daha önce tepkisini dile getirdiği Avrupa Süper Ligi projesinin hedefe ulaşamamasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin görselini paylaşan Özil , "Sadece bir var" notunu düştü.

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