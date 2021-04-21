Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi'ne gönderme!

Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını resmen açıklaması futbol dünyasında geniş yankı buldu.

UEFA ve FIFA'nın tanımadığı yeni girişim, birçok kesim tarafından tepki gördü. UEFA'ya üye 55 ülke federasyonu da 'Avrupa Süper Ligi' diye adlandırılan organizasyonu kınayan bildiriye imza attı.



AVRUPA SÜPER LİGİ ASKIYA ALINDI!

Baskıların artmasının ardından İngiliz kulüpleri birer birer Avrupa Süper Ligi'nden çekilme kararı aldı. Yaşanan gelişmenin ardından bu yeni girişim başlamadan askıya alındı.

MESUT ÖZİL'DEN GÖNDERME!

Fenerbahçe'den Mesut Özil daha önce tepkisini dile getirdiği Avrupa Süper Ligi projesinin hedefe ulaşamamasının ardından yeni bir paylaşım yaptı. Türkiye Süper Ligi'nin görselini paylaşan Özil , "Sadece bir Süper Lig var" notunu düştü.