Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

Son dakika haberleri | 'de 'u solladı! İşte o rakamlar

'de takımın başına 'nun geçmesiyle çıkışa geçen ve 4 maçta 10 puan toplayan 'de, bu gelişim istatistiklere de yansıdı. İşte eski teknik adam 'un eleştirildiği alanlarda Emre Belözoğlu'nun istatistikleri... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

Futbol A Takımı Direktörü göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaybetti. Özellikle de eski teknik direktör 'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler kaydetti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

HER İDMANDA ÜSTÜNDE DURUYOR

Bu düzelmede 'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da payı büyük. Sabah'ın haberine göre Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

BELÖZOĞLU SON 4 MAÇ

DENİZLİ

İsabetli orta/Orta 10/38
İsabetli Pas/Pas 405/501

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

YENİ MALATYA

İsabetli orta/Orta 2/20
İsabetli Pas/Pas 517/580

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

GAZİANTEP

İsabetli orta/Orta 8/25
İsabetli Pas/Pas 432/507

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

BAŞAKŞEHİR

İsabetli orta/Orta 5/14
İsabetli Pas/Pas 463/509

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

TOPLAM

İsabetli orta/Orta 25/97
İsabetli Pas/Pas 1817/2097

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