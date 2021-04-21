Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Erol Bulut'u solladı! İşte o rakamlar

Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu göreve geldikten sonra ligde 4 maçta 10 puan toplamayı başarırken, oyun anlayışında da önemli ilerleme kaybetti. Özellikle de eski teknik direktör Erol Bulut 'un çok eleştirildiği 'topu rakibe verme ve orta yapma' konularında sarı-lacivertliler istatistiklere de yansıyan olumlu ilerlemeler kaydetti.

HER İDMANDA ÜSTÜNDE DURUYOR

Bu düzelmede Emre Belözoğlu'nun her antrenman ve her maçta oyuncularına aynı telkinlerde bulunmasının da payı büyük. Sabah'ın haberine göre Belözoğlu, oyuncularına sürekli "Topun kıymetini bilin. Kolay kaybetmeyelim" diyerek hem top kaybını azaltmayı hem de orta sayısını azaltmaya çalışıyor. Sarı-lacivertli futbol adamının hedefi çok daha fazla pas ve pas isabeti, aynı zamanda orta isabeti yüzdesini artırmak.