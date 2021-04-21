Haberler Fenerbahçe Mesut Özil kulübeye

kulübeye

Sakatlıktan tamamen kurtulan , maçında kadroya alınmamıştı. Takımla çalışmalarda yer alan yıldız futbolcu, karşısında bu kez yedek soyunacak. Kazanan kadroyu bozmayacak olan teknik heyet, gibi yıldız bir ismi de kulübede oturtacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Mesut Özil kulübeye
Sakatlıktan tamamen kurtulan , maçında kadroya alınmamıştı. Takımla çalışmalarda yer alan yıldız futbolcu, karşısında bu kez yedek soyunacak. Kazanan kadroyu bozmayacak olan teknik heyet, gibi yıldız bir ismi de kulübede oturtacak.
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