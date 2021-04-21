Mesut Özil kulübeye

Sakatlıktan tamamen kurtulan Mesut Özil, Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı. Takımla çalışmalarda yer alan yıldız futbolcu, Kasımpaşa karşısında bu kez yedek soyunacak. Kazanan kadroyu bozmayacak olan teknik heyet, Mesut gibi yıldız bir ismi de kulübede oturtacak.
Sakatlıktan tamamen kurtulan Mesut Özil, Başakşehir maçında kadroya alınmamıştı. Takımla çalışmalarda yer alan yıldız futbolcu, Kasımpaşa karşısında bu kez yedek soyunacak. Kazanan kadroyu bozmayacak olan teknik heyet, Mesut gibi yıldız bir ismi de kulübede oturtacak.