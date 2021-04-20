Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Mina ve Boateng atağı!

'den ve Boateng atağı!

'u gözden çıkaran, 'ın performansını da yeterli bulmayan , gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor. Arayışları sürdüren yönetimin, 'le sözleşmesi bitecek 'in yanı sıra 'dan 'yı da gündemine aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'den Mina ve Boateng atağı!

Lemos'u gözden çıkaran, 'ın performansını da yeterli bulmayan , gelecek sezon stopere en az bir takviye yapmayı planlıyor. Arayışları sürdüren yönetimin, 'le sözleşmesi bitecek 'in yanı sıra 'dan 'yı da gündemine aldığı ifade edildi. Sözleşmesi devam eden 26 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı için kiralık formülü düşünülüyor. Bu sezon 'de 21 maçta forma giyen 2 gole imza attı. Sarı-lacivertliler diğer aday 32 yaşındaki Boateng içinse ile çekişiyor. Hedef daha iyi bir ücret önerip, Alman stoperin rotasını 'a çevirmek.

SON DAKİKA