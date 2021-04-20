Carlos Kameni konuştu! "Fenerbahçe'de yaşadığım sorunlar..."

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Carlos Kameni, ülkesinin basınına konuştu. 38 yaşındaki eldiven, sarı lacivertlilerden ayrılığını anlattı.

"YAŞADIĞIM SORUNLAR..."

Kameni, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den ayrılığını anlatırken, "Fenerbahçe'den sorunlu ayrıldım. Kariyerim sekteye uğradı ve kulüp bulmakta zorlandım. Ancak, harika bir kariyere sahibim ve çalışmalarımı sürdürüyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Doğru kulübe transfer olmak için teklif bekliyorum." dedi.

"SEBEPSİZ YERE GÖNDERİLDİM"

Kameni konuşmasının devamında, "Takımdan sebepsiz yere gönderildim ve 6 ay parasız kaldım. Bu nedenle Fenerbahçe'den iyi ayrılmadım. FIFA ile daha sonra anlaştım ve CAS'a temyize gitti. CAS'tan kısa süre içerisinde karar çıkmasını bekliyorum. Kendime güveniyorum ve sakinim. Bu, kariyerimi ve çalışmamı engellemiyor." ifadelerini kullandı.