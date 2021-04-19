Haberler Fenerbahçe Yarış yeni başladı!

Yarış yeni başladı!

’nin bazukasıyla geriye düşen sarı-lacivertliler pes etmedi. Szalai ve Pelkas’la 3 puanı kaptı, şampiyonluk için yeniden iddialı konuma geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Yarış yeni başladı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray'ın ardından de 'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek zirveyle farkı 2'ye indirdi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Şahiner'in müthiş golüyle geriye düştüğü maçı hırsı ve azmiyle çevirmeyi bildi. Önce Attila Szalai ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda sahneye çıkan Dimitrios Pelkas, Ömer Ali'ye nazire yapan bir golle galibiyeti getirdi.

ŞEHİR ATEŞ HATTINDA

Zorlu mücadelede Medipol Başakşehir'den Mahmut Tekdemir 60. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kalırken, 88. dakikada Edin Visca'nın kullandığı penaltı atışında ise kaleci Harun Tekin topu çelmeyi başardı ve beraberliğe izin vermedi. 69 puana yükselen Fenerbahçe önümüzdeki haftayı 'bay' geçecek. 33 puanda kalarak düşme hattından kurtulamayan Medipol Başakşehir ise perşembe günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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