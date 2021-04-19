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VAR’dan ses yok

Başakşehir’in golünden önce Aleksic’in tabanına sessiz kalan VAR Mahmut’un Ozan’ın baldırına bastığı pozisyona da müdahil olmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
VAR’dan ses yok
Karşılaşmada Fenerbahçe'den iki kritik pozisyonda itiraz geldi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in 18. dakikada ile attığı golün başlangıcında Aleksic'in Pelkas'ın önünden kayarak topu alırken 'taban' gösterdiği gerekçesiyle faul kararı bekledi. Cüneyt Çakır bir süre oyunu başlatmadı. Ancak VAR'dan uyarı gelmeyince golü verdi. 29. dakikada ise Mahmut Tekdemir, Ozan'ı arkadan indirdi. Çakır sarı kart gösterirken, sarı-lacivertli oyuncular 'baldıra basma var' diyerek kırmızı kart istedi. VAR bu pozisyonda da devreye girmedi.
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