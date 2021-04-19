Penaltı üstadı Harun Tekin

Altay Bayındır’ın sakatlanmasıyla bu sezon ligde ilk kez kaleye geçen Harun Tekin, kendi neden olduğu penaltıda Visca’nın atışını kurtararak hatasını telafi etti. 2014-15’ten bu yana Süper Lig’de en fazla penaltı kurtaran (23’te 10 penaltı) kaleci olan Harun, 72’de Aleksic’in yakın mesafeden şutu başta olmak üzere 4 önemli kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.
Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla bu sezon ligde ilk kez kaleye geçen Harun Tekin, kendi neden olduğu penaltıda Visca'nın atışını kurtararak hatasını telafi etti. 2014-15'ten bu yana Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran (23'te 10 penaltı) kaleci olan Harun, 72'de Aleksic'in yakın mesafeden şutu başta olmak üzere 4 önemli kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.