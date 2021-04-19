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Penaltı üstadı

’ın sakatlanmasıyla bu sezon ligde ilk kez kaleye geçen , kendi neden olduğu penaltıda Visca’nın atışını kurtararak hatasını telafi etti. 2014-15’ten bu yana ’de en fazla penaltı kurtaran (23’te 10 penaltı) kaleci olan , 72’de Aleksic’in yakın mesafeden şutu başta olmak üzere 4 önemli kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Penaltı üstadı Harun Tekin
'ın sakatlanmasıyla bu sezon ligde ilk kez kaleye geçen , kendi neden olduğu penaltıda Visca'nın atışını kurtararak hatasını telafi etti. 2014-15'ten bu yana 'de en fazla penaltı kurtaran (23'te 10 penaltı) kaleci olan , 72'de Aleksic'in yakın mesafeden şutu başta olmak üzere 4 önemli kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.
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