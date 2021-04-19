Haberler Fenerbahçe Kocaman: Akıl alır gibi değil

Kocaman: Akıl alır gibi değil

Başakşehir’in tecrübeli hocası , 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Başakşehir açısından ilginç bir sezon olduğunu belirten Kocaman, “Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4’ünü kaçırdık, 2’si de VAR’daki genel uygulama ile iptal edildi. Entresan bir dönem. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kocaman: Akıl alır gibi değil
Başakşehir'in tecrübeli hocası , 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Başakşehir açısından ilginç bir sezon olduğunu belirten Kocaman, "Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4'ünü kaçırdık, 2'si de VAR'daki genel uygulama ile iptal edildi. Entresan bir dönem. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil" dedi.
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