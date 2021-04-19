Kocaman: Akıl alır gibi değil

Başakşehir’in tecrübeli hocası Aykut Kocaman, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Başakşehir açısından ilginç bir sezon olduğunu belirten Kocaman, “Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4’ünü kaçırdık, 2’si de VAR’daki genel uygulama ile iptal edildi. Entresan bir dönem. Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil” dedi.
Başakşehir'in tecrübeli hocası Aykut Kocaman, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Başakşehir açısından ilginç bir sezon olduğunu belirten Kocaman, "Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4'ünü kaçırdık, 2'si de VAR'daki genel uygulama ile iptal edildi. Entresan bir dönem. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ile başladığı sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil" dedi.