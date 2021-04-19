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istatistiklerde şaha kalktı!

Spor Toto 'de takımın başına 'nun geçmesiyle son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan , saha içi istatistiklerde de şaha kalktı. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçında sarı-lacivertliler yüzde 51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken, mücadelesinde bu istatistiği % 56.6’ya çıkardı. Gaziantep FK mücadelesinde yüzde 77.2’lik oranla rakip yarı sahada pas isabetinde başarılı olan sarı-lacivertliler Başakşehir maçında bu oranı yüzde 80.4’e yükseltti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:43
Fenerbahçe istatistiklerde şaha kalktı!
'de dün oynanan karşılaşmada 'i 2-1 mağlup eden 'de, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçerken, saha içi istatistiklerini de yükseltti.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol 'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan kazandı. Kaleci 'ın yokluğunda kalede görev alan , 88. dakikada 'nın penaltısını kurtarmasının ardından gözyaşlarını tutamazken, takımının 3 puan almasında önemli bir rol oynadı. Müsabakanın ardından basın toplantısında tarafından da övgüyle bahsedilen Tekin, ligde geride kalan 6 müsabakada Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi koruyacak.

İSTATİSTİKLER YÜKSELİŞTE
Ligde geçtiğimiz hafta oynanan maçında sarı-lacivertliler yüzde 51.1 ikili mücadele kazanma oranıyla oynarken, Başakşehir mücadelesinde bu istatistiği % 56.6'ya çıkardı. Gaziantep FK mücadelesinde yüzde 77.2'lik oranla rakip yarı sahada pas isabetinde başarılı olan sarı-lacivertliler Başakşehir maçında bu oranı yüzde 80.4'e yükseltti.

JOSE SOSA ZİRVEDE
Fenerbahçe'de son haftalarda bulduğu form grafiğiyle takımı adına önemli bir performans gösteren orta saha , Başakşehir maçında da istatistiklerde zirvede yer aldı. 35 yaşındaki futbolcu Medipol Başakşehir mücadelesinde 61 pas, yüzde 82 pas isabeti, 9 uzun pas, 52 kısa pas ve 7 kazanılan ikili mücadeleyle takımının galibiyetinde önemli bir rol aldı.

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