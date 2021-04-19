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Bitirim ikili

Önce Szalai sahneye çıkıp beraberlik golünü attı. Ardından Pelkas muhteşem bir golle gözlerin pasını sildi. Süper ikili, Sarı Kanarya’yı yarışta tuttu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Bitirim ikili
Sarı-lacivertli takım, geriye düştüğü Başakşehir karşısında 3 puanı Macar ve Yunan futbolcularının golleriyle kazandı. Dakikalar 40'ı gösterirken, kornerden gelen topu altı pas içinde tamamlayan Szalai Fenerbahçe'ye beraberliği getirdi. İlk yarı eşitlikle sona ererken ikinci devrede sahneye çıkan isim ise oldu. Yunan orta saha oyuncusu 57. dakikada muhteşem bir golle gözlerini pasını sildi. Uzun süre sonra gol orucunu da bozmuş oldu.

ALTAY'IN FORMASIYLA KUTLADI
İki isim de golleri dışında mücadeleleriyle de alkış aldı. Özellikle Pelkas hücum kadar savunmaya da destek vererek arkadaşlarına yardımcı oldu. 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'de 28 maçta 7 gole ulaştı. Pelkas'ın 7 de asisti bulunuyor. Attila Szalai ise 16. kez giydiği sarı-lacivertli forma ile 2. defa gol sevinci yaşadı. Öte yandan Szalai, attığı golden sonra saha kenarına gelip kaleci Altay'ın formasını kaldırdı; golünü ameliyat olan takım arkadaşına hediye etti.

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ligde kaydettiği 6 golün 5'ini deplasman maçlarında attı.


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14 gole direkt etki eden Pelkas, sarı-lacivertli takımın en verimli futbolcusu oldu. F.Bahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex'ti (13 gol & 9 asist)

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