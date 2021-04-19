Bitirim ikili

ALTAY'IN FORMASIYLA KUTLADI
İki isim de golleri dışında mücadeleleriyle de alkış aldı. Özellikle Pelkas hücum kadar savunmaya da destek vererek arkadaşlarına yardımcı oldu. 27 yaşındaki orta saha Fenerbahçe'de 28 maçta 7 gole ulaştı. Pelkas'ın 7 de asisti bulunuyor. Attila Szalai ise 16. kez giydiği sarı-lacivertli forma ile 2. defa gol sevinci yaşadı. Öte yandan Szalai, attığı golden sonra saha kenarına gelip kaleci Altay'ın formasını kaldırdı; golünü ameliyat olan takım arkadaşına hediye etti.
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ligde kaydettiği 6 golün 5'ini deplasman maçlarında attı.
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14 gole direkt etki eden Pelkas, sarı-lacivertli takımın en verimli futbolcusu oldu. F.Bahçe formasıyla bir sezonda 10+ dış saha golünde pay sahibi olan son isim 2010/11'de Alex'ti (13 gol & 9 asist)