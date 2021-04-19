Artık imkansız değil

FenerbahçeBaşkanı Ali Koç, maç sonrası ilginç açıklamalar yaptı. "Takımı kutluyorum, bizim için çok önemli maçtı" diyen Koç, şampiyonluk şanslarını da şöyle yorumladı: Birkaç hafta önce mucize denebilirdi ama artık mucize demeye gerek yok. Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz..." Koç ayrıca, En çok hakem hatasına maruz kalan ancak en az şikayet eden kulüp F.Bahçe'dir. VAR odasındaki Ümit Öztürk ile bizim sıkıntılarımız var. Hakemlik yaptığı maçlarda sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
EROL HOCA MERT BİR ARKADAŞ
KOÇ, eski hocaları Erol Bulut da bir parantez açtı: Eğer şampiyonluktan söz ediyorsak bunda Erol hocanın da katkısı var. Para pulla ilişkisi olmayan, haber sızdırmayla uğraşmayan, özü sözü bir, mert bir arkadaş.