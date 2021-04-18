Haberler Fenerbahçe Süper Lig'in en iyisi! Harun Tekin Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vurdu

'in en iyisi! maçına damga vurdu

'ın el bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olmasının ardından kaleye geçen , maçına damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada kurtarışlarıyla dikkat çeken deneyimli eldiven, 87. dakikada 'nın penaltısında gole izin vermedi. Harun Tekin, 'de 2014-15'ten bu yana 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek en çok penaltı kurtaran kaleci konumuna geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:28
Süper Lig'in en iyisi! Harun Tekin Başakşehir Fenerbahçe maçına damga vurdu

'in 35. haftasında 'i deplasmanda 2-1 mağlup eden , şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. 'ın el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası kaleye geçen maça damga vuran isim oldu. Karşılaşmanın genelinde önemli kurtarışlara imza atan deneyimli file bekçisi, 87. dakikasında 'nın penaltısını çıkararak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Deneyimli kaleci, Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren 'e yaptığı müdahalenin ardından önce penaltı yaptırdı, ardından topun başına gelen Edin Visca'nın penaltısında gole izin vermedi. Harun Tekin penaltının dışında da karşılaşmada 4 önemli pozisyonda gole izin vermedi.

SÜPER LİG'İN EN İYİSİ
Penaltılardaki başarısıyla öne çıkan Harun Tekin, böylece kalede olduğu 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek önemli bir istatistiğe de imza attı. 31 yaşındaki oyuncu, 2014-15'ten bu yana en çok penaltı kurtaran oyuncu konumunda da yer aldı.

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