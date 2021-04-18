Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer şoku yaşanıyor.
Attila Szalai'nin yanına takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, bir süredir stoper operasyonunu sürdürüyordu.
Savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Kanarya, Jerome Boateng'i gündemine aldı.
Sarı-lacivertli kurmaylar, sezon sonu Alman devi Bayern Münih'le olan sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki stoperin menajeriyle temaslara başladı.
TRANSFERDE TOTTENHAM SÜRPRİZİ!
Jerome Boateng transferinde Fenerbahçe'ye ciddi bir rakip çıktı. İngiliz basınından The Sun'ın SportBild'e dayandırdığı habere göre, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham, Gana asıllı Alman futbolcuyla ilgileniyor.
TOTTENHAM'A SICAK BAKIYOR!
Şimdiye kadar iki taraf arasında resmi görüşmeler olmasa da Boateng'in Tottenham'a imza atmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon Almanya Bundesliga'da 24 maça çıkan Jerome Boateng, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.