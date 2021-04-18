Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Son dakika spor haberleri: 'dan 'ye transfer çalımı!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlayan ve stoper mevkisi için düğmeye basan 'ye transferde kötü haber geldi. devi 'in yıldız futbolcusuna imza attırmak için bir süredir temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler oyuncunun menajeriyle de görüşme sağlamıştı. Ancak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı ve yıldız futbolcu için teknik direktörlüğünü Jose 'nun yaptığı ekibi devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:38
Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Gelecek sezonun kadro yapılanma çalışmalarına başlayan 'de transfer şoku yaşanıyor.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Attila Szalai'nin yanına takviye yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, bir süredir stoper operasyonunu sürdürüyordu.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Savunma hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmek isteyen Kanarya, Jerome Boateng'i gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Sarı-lacivertli kurmaylar, sezon sonu devi 'le olan sözleşmesi sona erecek 32 yaşındaki stoperin menajeriyle temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

TRANSFERDE TOTTENHAM SÜRPRİZİ!
Jerome Boateng transferinde 'ye ciddi bir rakip çıktı. İngiliz basınından The Sun'ın SportBild'e dayandırdığı habere göre, Jose 'nun teknik direktörlüğünü yaptığı , Gana asıllı futbolcuyla ilgileniyor.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

TOTTENHAM'A SICAK BAKIYOR!
Şimdiye kadar iki taraf arasında resmi görüşmeler olmasa da Boateng'in 'a imza atmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Mourinho'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Bu sezon Almanya Bundesliga'da 24 maça çıkan Jerome Boateng, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist yaptı.

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