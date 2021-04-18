Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Başakşehir Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Son dakika spor haberleri: maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

'in 35. haftasında Medipol sahasında 'yi konuk etti. 'nın 2-1 kazandığı mücadelenin son anlarında büyük bir heyecan yaşanırken 87. dakikada turuncu-lacivertliler penaltı kazandı. 'nın penaltı vuruşunda gole izin vermeyen galibiyetin mimarı oldu. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:03 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 21:13
Son dakika spor haberleri: Başakşehir Fenerbahçe maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

'in 35. haftasında Medipol ile kritik maçta kozlarını paylaştı. Küme düşme hattında yer alan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken maça damga vurdu.

Mücadelenin son anlarında büyük bir heyecan yaşandı. 87. dakikada Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren , Harun Tekin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

HARUN TEKİN KURTARDI!
'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan kaleci Harun Tekin, kritik bir kurtarışa imza attı. Deneyimli file bekçisi 'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

İşte penaltıya sebebiyet veren pozisyon...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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