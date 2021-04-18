Son dakika spor haberleri: Başakşehir Fenerbahçe maçı sonrası Emre Belözoğlu'dan oyuncularına mesaj!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, oyuncularına mesaj gönderdi.



İşte o sözler...



Emre Belözoğlu: Çok önemli bir galibiyet aldık. Rakip 10 kişi olmasına rağmen oyunu daha iyi tutmamız gerekirdi, Fenerbahçe oyunu daha net isterdi.

Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Bugün Harun'un gösterdiği performans, Altay'ın talihsiz sakatlığı... Futbolun içinde bunlar var.

"SONU NE OLURSA OLSUN ONLARLA BERABERİZ"

"Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak, benim için bir şereftir. Bu oyuncular bilsinler ki, sonu ne olursa olsun biz onlarla beraberiz. Sonu ne olursa olsun, her türlü sorumluluğu üstümüze almaktan geri durmayacağız."



"Rakipler değerli ve büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var ama biz de inşallah bu enerjinin yanımızda olmasıyla beraber, sonuna kadar bunu devam ettireceğiz."

"BAY haftamıza giriyoruz. Bu hafta dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik. Çok maç var, ben sonuna kadar inanıyorum."

"HER OYUNCU BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

"Harun'un penaltıyı kurtardıktan sonra takımla birleşmesi çok değerli. Her oyuncu bizim için çok kıymetli. Harun da bunlardan biri."

"Başakşehir, benim ikinci yuvam. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar, bunu hak ediyorlar. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır."





