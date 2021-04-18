Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında, Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet hedefi olan Fenerbahçe ile düşme hattından kurtulmak için kazanmak zorunda olan Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın VAR hakemi ise Ümit Öztürk oldu.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta deneyimli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdat Altay. AVAR'da ise Burak Şeker ile İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.