Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Son dakika spor haberi: - maçının VAR hakemi oldu!

Son dakika spor haberi... 'in 35. haftasının kritik mücadelesinde sahasında 'yi konuk ediyor. Karşılaşmaya az bir süre kala VAR hakemi de belli oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 12:15
Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ümit Öztürk oldu!

Spor Toto 'in 35. haftasının kapanış maçında, ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yolunda mutlak galibiyet hedefi olan Fenerbahçe ile düşme hattından kurtulmak için kazanmak zorunda olan Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu maçın VAR hakemi ise oldu.

'ın yöneteceği maçta deneyimli hakemin yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise . AVAR'da ise ile olacak.

SON DAKİKA