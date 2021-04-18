Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı. Bugün farklı bir konumda Başakşehir'in karşısında olacağım."

"İki takım da bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Biz inandığımız oyunu oynamaya çalışacağız. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur."

"Aykut Kocaman ile 3 Temmuz sürecinde bir kader birliğimiz oldu. Kendisi Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış önemli bir teknik adam."