Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Son dakika haberleri | maçı öncesi konuştu!

Spor Toto 'in 35. haftasının kapanış maçında deplasmanda 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Sorumlusu açıklamalarda bulundu. İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:26 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:47
Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi konuştu!

Spor Toto 'in 35. haftasının kapanış maçında deplasmanda 'in konuğu oluyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Sorumlusu açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir'de mükemmel seneler geçirdim. Bana gösterdikleri ilgi, alaka ve güven, birçok futbolcuya nasip olmayacak duygulardı. Bugün farklı bir konumda Başakşehir'in karşısında olacağım."

"İki takım da bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Biz inandığımız oyunu oynamaya çalışacağız. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur."

" ile sürecinde bir kader birliğimiz oldu. Kendisi Süper Lig'de şampiyonluk da yaşamış önemli bir teknik adam."

SON DAKİKA