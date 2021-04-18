Haberler Fenerbahçe Moussa Marega Fenerbahçe ile anlaştı!

ile anlaştı!

'de şampiyonluğu hedefleyen bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon gol yollarında büyük problem yaşayan sarı-lacivertliler gelecek sezon bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçti. 'dan ile uzun süredir ilgilenen sarı-lacivertlilere müjdeyi eski yıldız verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
"Moussa Marega Fenerbahçe ile anlaştı!"

Portekizli eski futbolcu , 'nın yeni takımının büyük ihtimalle olacağını belirtti.

"Moussa Marega Fenerbahçe ile anlaştı!"

kanalına konuşan , Malili forvetin, ile haziranda bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef . Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi.

"Moussa Marega Fenerbahçe ile anlaştı!"

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 'da 40 maçta forma giyerken 11 gol ve 5 asiste imza attı.

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