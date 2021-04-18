Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti ve Altay Bayındır takımdaki yerlerini alamayacak.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.



ALTAY AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğrafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.