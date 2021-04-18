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1-2 | MAÇI CANLI İZLE

, Süper Lig'in 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Attila Szalai ve Pelkas'ın golleriyle Başakşehir ağlarını sarsarken, ev sahibi ekibin tek golü Ömer Ali Şahiner'den geldi. Başakşehir - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 20:36
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe | MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...



BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti ve Altay Bayındır takımdaki yerlerini alamadı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Attila Szalai golü Altay Bayındır'a armağan etti


ALTAY AMELİYAT OLDU
Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğrafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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