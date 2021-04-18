Altay depremi!

Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinin kırıldığını ve ameliyat kararı verildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitedesinden yaptığı paylaşımda, "Kalecimiz Altay dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir. Yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir" dedi. Altay sezonu kapatırken, sahalara dönüşünün 3 ayı bulabileceği bildirildi.

SKAFOİD KIRIĞI NEDİR?

El kemikleri ile ön kol arasında geçiş sağlayan 8 karpal kemikten biri. Bu nedenle sık kırılmaya maruz kalır. Yerinden oynanmamış kırıklarda alçılı tedavi uygulanır. Tedavi süresi kırığın kaynama süresi+hızına göre 6-10 haftayı bulur.

KALE HARUN TEKİN'İN

Başakşehir karşısında Fenerbahçe kalesini Harun Tekin'in koruması bekleniyor. Emre Belözoğlu, takımın başında yer aldığı 3 karşılaşmada yedek kaleci olarak kulübede 17 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin'e yer vermişti. Ancak Harun'un hazır duruma geldiği ve tecrübesi nedeniyle bu akşam kalede onun oynayacağı öğrenildi. Bu sezon kupada 2 maçta şans bulan Tekin, ligde ilk kez kalede olacak.