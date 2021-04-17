Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını azaltmak istiyor.
Kanarya'da bir yandan da gelecek sezon kadro çalışmaları devam ediyor.
Sezon sonunda tüm hesaplarını şampiyonluğa göre yapan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.
YILDIZLARA TALİP ÇOK
Fenerbahçe formasıyla bu sezon performansıyla parmak ısırtan yıldız futbolcuların talipleri de sıraya girdi.
Kanarya'da gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp iyi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.
SZALAI LİSTE BAŞI
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması en muhtemel isimlerden biri ise devre arasında takıma katılan Atilla Szalai...
Macar futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda performansıyla adeta göz doldurdu.
24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı ilk olarak İngiliz ekibi Leicester City'nin dikkatini çekmişti.
TALİPLERİ ARTIYOR
İngiliz basınında yer alan haberde; Atilla Szalai'ye hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan toplam 5 takım talip olduğu iddia edildi.
Leicester City'nin ardından Aston Villa, Newcastle United, Napoli ve Lazio devreye girdi.
REKOR BEKLENTİSİ
Fenerbahçe ayrıca Macar futbolcunun da değerini belirledi.
Sarı-lacivertliler Atilla Szalai için en az 25 milyon Euro talep ediyor.
Bu transfer gerçekleşirse hem Fenerbahçe'nin hem de Macar futbolunun en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.