Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: 'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Son dakika transfer haberi: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden 'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe yeni sezon kadro planlamasına başladı. Takıma yeni isimleri katmak için oyuncu satması gereken sarı-lacivertliler rekor satışa hazırlanıyor. İşte son gelişmeler ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:14
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada sahadan galibiyetle ayrılıp aradaki puan farkını azaltmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Kanarya'da bir yandan da gelecek sezon kadro çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Sezon sonunda tüm hesaplarını şampiyonluğa göre yapan sarı-lacivertliler takımdan gönderilecek isimler üzerinde de yoğun mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

YILDIZLARA TALİP ÇOK

formasıyla bu sezon performansıyla parmak ısırtan yıldız futbolcuların talipleri de sıraya girdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Kanarya'da gelecek teklifleri değerlendirmeye alıp iyi bir gelir elde etmenin hesaplarını yapıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

SZALAI LİSTE BAŞI

'de takımdan ayrılması en muhtemel isimlerden biri ise devre arasında takıma katılan Atilla Szalai...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Macar futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı karşılaşmalarda performansıyla adeta göz doldurdu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

24 yaşındaki futbolcunun başarılı performansı ilk olarak İngiliz ekibi Leicester City'nin dikkatini çekmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

TALİPLERİ ARTIYOR

İngiliz basınında yer alan haberde; Atilla Szalai'ye hem Premier Lig'den hem de Serie A'dan toplam 5 takım talip olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Leicester City'nin ardından Aston Villa, Newcastle United, Napoli ve Lazio devreye girdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

REKOR BEKLENTİSİ

ayrıca Macar futbolcunun da değerini belirledi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler Atilla Szalai için en az 25 milyon Euro talep ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldızına 5 talip birden! 25 milyon Euro...

Bu transfer gerçekleşirse hem 'nin hem de Macar futbolunun en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

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